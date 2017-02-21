Известный американский боксер Юсэф Мэк избил парня, который долгое время издевался в интернете над его нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Я не жалею о том, что пустил в дело руки. Следующего нетолерантного ко мне человека ждет та же судьба», – цитирует 37-летнего боксера Bleacher Report.

Мэк провел на профессиональном ринге 41 бой, в которых одержал 31 победу. Он выигрывал различные титулы в полутяжелой весовой категории.

У Мэка 10 детей. В октябре 2015 года в Сети появилось видео, где Мэк занимается сексом с двумя мужчинами. Боксер заявил, что из-за финансовых трудностей согласился на откровенные съемки с девушками, а к участию в гей-порно был принужден обманом. Сайт, на котором появилось это видео, категорически отверг данные обвинения и пригрозил Мэку судебным разбирательством. После этого спортсмен признался, что дал согласие добровольно и совершил каминг-аут (признался, что является представителем сексуальных меньшинств) как бисексуал. С тех пор он активно борется за права ЛГБТ-сообщества.