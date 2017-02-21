Израиль предоставит турецким предпринимателям трехлетнюю визу

Израиль принял решение о предоставлении турецким предпринимателям трехлетней визы многократного пользования, заявил израильский консул в Стамбуле Шаи Коэн.

Как сообщает CNN Türk, выступая на турецко-израильском бизнес-форуме, консул проинформировал о новшествах в визовой политике Израиля. По его словам, впредь бизнесменам будет предоставляться более долгосрочная виза.

«В наших двусторонних связях появились новые элементы, процесс нормализации отношений положительно сказывается на всех заинтересованных сторонах», - сказал Ш.Коэн, отметив, что речь, в том числе, идет о новых турецко-израильских соглашениях.