Бжезинский призвал Трампа определиться с внешней политикой

Американский политолог Збигнев Бжезинский и его соавтор Пол Вассерман советуют президенту США Дональду Трампу поскорее определиться с внешнеполитической доктриной, которая обеспечит лидерство США. Об этом эксперты заявили в авторской колонке для The New York Times.

По мнению политолога, США смогут обеспечить мировой порядок диалогом трех наиболее влиятельных держав: Соединенных Штатов, Китая и России. При этом Белому дому необходимо следить за тем, чтобы Пекин и Москва не слишком сближались.

Бжезинский и Вассерман пишут, что мировой порядок нарушен, и на данный момент нет ни одной международной структуры, способной решить проблемы, которые будут возникать практически лавинообразно. Смесь этих проблем и хаос в отношениях между мировыми державами могут привести к ужасающим последствиям.