В Мосуле уничтожили главу безопасности ИГИЛ

Шеф безопасности террористической группировки "Исламское государство" ликвидирован во вторник в аэропорту Мосула в результате авиаударов. Об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария".

Боевик по имени Абу Абдалла был уничтожен утром вместе с двумя его помощниками в районе главного въезда в воздушную гавань. По информации телеканала, террористов с воздуха атаковал беспилотник.

Международный аэропорт находится в западной части Мосула, которая пока контролируется экстремистами. В воскресенье премьер страны Хейдар аль-Абади заявил о начале кампании по выдворению оттуда боевиков, после того как в конце января был освобожден Восточный Мосул. Накануне командующий операцией Абдель Амир Йаралла сообщил, что подразделения быстрого реагирования МВД и федеральной полиции, которые отвечают за боевые операции внутри иракской "столицы" ИГ, вышли на подступы к транспортному узлу и заняли господствующие высоты.