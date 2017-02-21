Новруз Мамедов: «В должности первого вице-президента все видели Мехрибан Алиеву»

«В должности первого вице-президента Азербайджана, учрежденной по результатам референдума, все, безусловно, видели Мехрибан Алиеву». Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

«Уверен, что на этой почетной и ответственной должности Мехрибан Алиева добьется еще более новых успехов и достижений», - написал Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Мехрибан Ариф гызы Алиевой первым вице-президентом страны.