 

Новруз Мамедов: «В должности первого вице-президента все видели Мехрибан Алиеву»

 

«В должности первого вице-президента Азербайджана, учрежденной по результатам референдума, все, безусловно, видели Мехрибан Алиеву». Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

«Уверен, что на этой почетной и ответственной должности Мехрибан Алиева добьется еще более новых успехов и достижений», - написал Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Мехрибан Ариф гызы Алиевой первым вице-президентом страны.

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