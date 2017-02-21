 

Воззвание Аяза Муталибова о Мехрибан Алиевой эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Назначение первой леди Мехрибан Алиевой первым вице-президентом является отличным решением. Она самый достойный кандидат на этот пост. Об этом haqqin.az сказал экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана. Глава государства обусловил это кадровое решение успехами и эффективной деятельностью Мехрибан Алиевой в общественно-политической, культурной и международной работе.

В свою очередь первая леди Азербайджана, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева заявила, что готова оправдать оказываемое ей главой государства и азербайджанским народом доверие и выполнить стоящие перед ней задачи и обязательства.

Экс-президент Аяз Муталибов высоко отозвался о деловых качествах Мехрибан Алиевой, отметил ее заслуги в пропаганде азербайджанской культуры за рубежом, реализованные на высоком уровне различные проекты, которые достойны уважения и признания.

«Это очень сложная и полезная для имиджа государства работа. Мне как человеку, длительное время прожившему вне страны, видны разительные перемены, я понимаю, насколько масштабную работу выполняет первая леди. Назначение ее на этот государственный пост можно только приветствовать», - сказал экс-президент.

Отметим, согласно Основному закону страны, при досрочном уходе президента Азербайджанской Республики с должности в течение 60 дней проводятся внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики. В этом случае до избрания нового президента страны полномочия главы государства исполняет первый вице-президент Азербайджана.

Если в течение этого срока исполняющий полномочия президента — первый вице-президент уходит в отставку, полностью утрачивает способность по состоянию здоровья исполнять свои полномочия, то полномочия президента исполняются вице-президентом Азербайджана, который получает статус первого вице-президента.

В течение срока полномочий личность вице-президента Азербайджанской Республики неприкосновенна.

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