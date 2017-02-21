Покровитель Эмина Милли в Нагорном Карабахе

Один из основных спонсоров и кураторов ресурса Meydan TV и его учредителя Эмина Милли чешский европарламентарий Яромир Штетина посетил оккупированный Нагорный Карабах.

Штетина в числе немногих иностранных наблюдателей следил за ходом псевдореферендума в «НКР».

Чешский парламентарий известен своей проармянской позицией и неоднократно призывал к признанию сепаратистской «НКР», а также вымышленного «геноцида армян».

Во время визита президента Ильхама Алиева в Брюссель Яромир Штетина организовал в Европарламенте провокационные слушания по Азербайджану, в которых приняли участие, в частности, Эмин Милли, Хадиджа Исмаилова и др.