 

Шойгу предупредил о новых «цветных революциях»

 

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о существовании вероятности расширения географии «цветных революций», передает «Интерфакс».

Об этом он сказал на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО.

«Велика вероятность того, что география «цветных революций» будет расширяться», — сказал глава Минобороны.

По его словам, «цветные революции» — это зло, которое используется как геополитический инструмент для эффективного решения политических задач.

«Прокатившаяся волна «цветных революций» вызывала серьезные изменения в мировой политике, в расстановке сил в мире и регионах. Югославия, Грузия, Ирак, Ливия, Украина, Сирия — вот неполный список государств, где был «апробирован» сценарий «цветных революций», — отметил Шойгу.

Министр, ссылаясь на военный анализ событий, произошедших на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил, что фактор военной силы является неотъемлемым элементом «цветных революций».

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Шойгу предупредил о новых «цветных революциях»
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