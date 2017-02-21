 

И Бенин примет участие в Исламиаде в Баку

Автор: Отдел спорта 

Сборная Бенина заявила о своем участии в Играх исламской солидарности-2017, которые пройдут в мае в Азербайджане.

Команда примет участие в соревнованиях по девяти видам спорта: легкой атлетике, боксу, каратэ, таэквондо, дзюдо, ушу, баскетбол 3x3, теннису и настольному теннису.

В соревнованиях по футболу, гимнастике, гандболу, стрельбе, волейболу, тяжелой атлетике и борьбе представителей этой африканской страны не будет.

Министр спорта Бенина Освальд Хомеку и президент Национального олимпийского и спортивного комитета страны Жюльен Минавоа работают над тем, чтобы создать бенинским спортсменам хорошие условия для подготовки и путешествия в Баку. Последние формальности для этого практически улажены.

Минавоа доволен и тем, какие условия создали организаторы для спортсменов в Баку. «Все участники будут размещены в Олимпийской деревне, в отличие от Исламиады-2013, которая прошла в Индонезии и где деревня оказалась слишком мала, в результате чего несколько команд вынуждены были разместиться в отелях», - заявил глава НОК.

Он также отметил, что визы бенинские спортсмены получат по прибытии в Азербайджан, что тоже весьма удобно.

Бенин – государство в Западной Африке. Число мусульман в стране равно примерно 25 процентам. Большую часть среди жителей Бенина составляют христиане.

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