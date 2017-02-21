Национальные герои Азербайджана поздравляют Мехрибан Алиеву

Объединение национальных героев Азербайджана официально поздравляет первую леди Мехрибан Алиеву с назначением на должность первого вице-президента Азербайджана. Об этом говорится в заявлении объединения, поступившем в редакцию haqqin.az.

В заявлении говорится, что Мехрибан Алиева хорошо известна во всем мире как проводник азербайджанской культуры и защитник наследия Азербайджана, а также как деятель, направляющий свои усилия на восстановление и спасение культурных памятников во многих странах. Ее любят за постоянную заботу о детях и нуждающихся, ценят за воспитание азербайджанской молодежи в духе идей общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В Объединении национальных героев Азербайджана также отметили плодотворную деятельность Мехрибан Алиевой в должности депутата азербайджанского парламента. Она была неоднократно признана как "Самый активный депутат, выступающий с законодательной инициативой". В прошлом году депутат Мехрибан Алиева обратилась в Милли Меджлис в связи с принятием законопроекта "Об амнистии" по случаю Дня Республики – 28 Мая. После принятия представленного по законодательной инициативе Мехрибан Алиевой Акта об амнистии были освобождены 3 500 заключенных, в целом данный акт охватил около 10 000 человек.

Кроме этого за активную деятельность в области сохранения, развития и пропаганды устного народного творчества и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена звания посла доброй воли ЮНЕСКО.

В Объединении национальных героев Азербайджана также отметили, что Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева, за последние годы оказал помощь тысячам нуждающихся и продолжает заниматься благотворительностью.

Национальные герои Азербайджана считают, что, учитывая большой опыт работы и безграничное доверие и любовь общества, кандидатура Мехрибан Алиевой в качестве первого вице-президента выглядела безальтернативной.