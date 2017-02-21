НАСА пообещало раскрыть тайну экзопланет

НАСА анонсировало пресс-конференцию, посвященную ряду открытий, которые связаны с экзопланетами. В представленном на сайте агентства анонсе сообщается, что мероприятие будет посвящено важнейшему событию в области изучения космоса, однако подробности тщательно скрываются.

Предполагается, что НАСА сообщит о том, что за пределами Солнечной системы найдена одна или несколько экзопланет, на которых существуют благоприятные условия для жизни.

В июле 2016 года аэрокосмическое агентство США уже проводило похожую конференцию, где главный научный сотрудник НАСА Эллен Стофан рассказала о существовании более 1280 экзопланет вне Солнечной системы, которые были обнаружены с помощью телескопа «Кеплер». С этого момента и по настоящий день ученые пристально изучают космические тела, которые ведут себя наподобие Солнца, обращаясь вокруг звезд.