Грузовик с газом пытался прорваться в центр Барселоны

В Барселоне со стрельбой остановили грузовик с бутаном, мчавшийся к центру города. Полицейские выяснили, что ранее подозрительный грузовик был угнан. Кроме того, во время движения он успел протаранить несколько других автомобилей, передает Daily Mail.

Издание отмечает, что при преследовании машины полицейским пришлось открыть огонь, так как водитель не реагировал на их требования.

В настоящее время водитель грузовика задержан. По предварительным данным, им оказался гражданин Швеции. Предполагается, что мужчина страдает психическим расстройством.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают никаких версий произошедшего, в том числе попытку теракта.