 

Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ России

 

Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании во вторник одновременно совершили полеты близ Калининградской области, у побережья которой проводят учения корабли Балтийского флота. Об этом сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации, передает Интерфакс.

По их информации, американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным AMAH38, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, более трех часов вел радиотехническую разведку к юго-западу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Аналогичный самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ664, вылетевший с авиабазы Уоддингтон, вел разведку у российских рубежей со стороны Балтийского моря.

Накануне в штабе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что экипажи кораблей Балтийского флота проведут в море артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности.

В частности, военные моряки выполнят стрельбы с использованием противокорабельного комплекса "Уран" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, и зенитно-ракетного комплекса "Редут" по воздушным мишеням, имитирующим противокорабельные ракеты.

Также во время выхода в море экипажами кораблей будут отработаны элементы совместного плавания и маневрирования, выполнены противолодочные задачи и проведены внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть, РХБ защите и противодиверсионной обороне на стоянке и на ходу.

393 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
22 Фев 9° / 4°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 14° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8361 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

СБУ заявила о вербовке Россией украинских политиков
Аятолла Хаменеи оскорбил израильтян
В Турции сопредседателя прокурдской партии лишили депутатского статуса
Мамедъяров отправился в Турцию
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ России
Прокремлевский идеолог: «Приход Мехрибан Алиевой укрепит политическую стабильность»
Грузовик с газом пытался прорваться в центр Барселоны
НАСА пообещало раскрыть тайну экзопланет
Национальные герои Азербайджана поздравляют Мехрибан Алиеву
Таможня предотвратила вывоз старинных ковров и самоваров
И Бенин примет участие в Исламиаде в Баку
Шойгу предупредил о новых «цветных революциях»
Покровитель Эмина Милли в Нагорном Карабахе
Воззвание Аяза Муталибова о Мехрибан Алиевой эксклюзив
Новруз Мамедов: «В должности первого вице-президента все видели Мехрибан Алиеву»
В Мосуле уничтожили главу безопасности ИГИЛ
Бжезинский призвал Трампа определиться с внешней политикой
Израиль предоставит турецким предпринимателям трехлетнюю визу
Известный боксер-гей избил парня за гомофобные шутки видео
Мехрибан Алиева: «Я верю, что смогу оправдать ваше доверие»
Шойгу: «Не вырос еще зверь, который будет указывать медведю»
Армянские войска обстреляли пастухов в Агдаме
Мощный взрыв в донерной в Баку: есть раненые обновлено; фото; видео
Турция обвинила Иран в региональной нестабильности
В Баку в квартире произошел взрыв