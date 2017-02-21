Мамедъяров отправился в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Турцию, где 22 февраля примет участие в проводимой в Анкаре международной конференции на тему «Ходжалинский геноцид, преступления против человечества и терроризм», организованной Советом сотрудничества тюркоязычных государств и Университетом имени Ахмета Ясеви.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, на первой панели конференции ожидаются выступления генсека Тюркского совета Рамиля Гасанова, глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу, а также помощника премьера Турции Тогрула Тюркеша.

В рамках визита Эльмар Мамедъяров проведет двусторонние встречи.