В Турции сопредседателя прокурдской партии лишили депутатского статуса

Сопредседатель прокурдской Демократической партии народов Турции (ДПН) Фиген Юксекдаг лишена статуса депутата парламента, сообщает во вторник телеканал NTV.

Решение о лишении Юксекдаг депутатского статуса принято по запросу прокуратуры, которая ранее выдвинула против нее обвинения в причастности к террористической деятельности.

Ранее турецкие власти арестовали 11 депутатов ДПН, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.