Аятолла Хаменеи оскорбил израильтян

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что граждане Израиля являются «фейковой нацией», сообщает Associated Press.

Согласно информации, аятолла выступил в Тегеране на конференции в поддержку Палестины, которая проходит с 1990-х каждые четыре года. По его словам, Государство Израиль было создано путем собирания евреев с других частей мира на Ближнем Востоке, чтобы «занять земли палестинцев».

Он также добавил, что создание Израиля стало «одной из грязных глав в истории, которая будет закрыта благодаря божественной благодати».

Хаменеи призвал поддерживать военные группировки ХАМАС и «Хезболлах», которые периодически совершают атаки против Израиля.