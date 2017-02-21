 

Аятолла Хаменеи оскорбил израильтян

 

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что граждане Израиля являются «фейковой нацией», сообщает Associated Press.

Согласно информации, аятолла выступил в Тегеране на конференции в поддержку Палестины, которая проходит с 1990-х каждые четыре года. По его словам, Государство Израиль было создано путем собирания евреев с других частей мира на Ближнем Востоке, чтобы «занять земли палестинцев».

Он также добавил, что создание Израиля стало «одной из грязных глав в истории, которая будет закрыта благодаря божественной благодати».

Хаменеи призвал поддерживать военные группировки ХАМАС и «Хезболлах», которые периодически совершают атаки против Израиля.

558 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
22 Фев 9° / 4°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 14° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8361 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

СБУ заявила о вербовке Россией украинских политиков
Аятолла Хаменеи оскорбил израильтян
В Турции сопредседателя прокурдской партии лишили депутатского статуса
Мамедъяров отправился в Турцию
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ России
Прокремлевский идеолог: «Приход Мехрибан Алиевой укрепит политическую стабильность»
Грузовик с газом пытался прорваться в центр Барселоны
НАСА пообещало раскрыть тайну экзопланет
Национальные герои Азербайджана поздравляют Мехрибан Алиеву
Таможня предотвратила вывоз старинных ковров и самоваров
И Бенин примет участие в Исламиаде в Баку
Шойгу предупредил о новых «цветных революциях»
Покровитель Эмина Милли в Нагорном Карабахе
Воззвание Аяза Муталибова о Мехрибан Алиевой эксклюзив
Новруз Мамедов: «В должности первого вице-президента все видели Мехрибан Алиеву»
В Мосуле уничтожили главу безопасности ИГИЛ
Бжезинский призвал Трампа определиться с внешней политикой
Израиль предоставит турецким предпринимателям трехлетнюю визу
Известный боксер-гей избил парня за гомофобные шутки видео
Мехрибан Алиева: «Я верю, что смогу оправдать ваше доверие»
Шойгу: «Не вырос еще зверь, который будет указывать медведю»
Армянские войска обстреляли пастухов в Агдаме
Мощный взрыв в донерной в Баку: есть раненые обновлено; фото; видео
Турция обвинила Иран в региональной нестабильности
В Баку в квартире произошел взрыв