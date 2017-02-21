СБУ заявила о вербовке Россией украинских политиков

В СБУ перехватили разговоры группы, которые за российские деньги подкупали украинских политиков. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба силового ведомства, сообщает korrespondent.net.

Как утверждают силовики, результатом таких переговоров стал проект Закона Украины о русском языке, который был вынесен на обсуждение 26 декабря 2016 года.

В СБУ утверждают, что организатором преступной деятельности является бывший помощник экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника - Антон Кузьменко, экс-главный редактор запорожского отделения информагенства "Новый регион" Павел Золотарев и другие.

В частности, в разговоре между Золотаревым и Зарицким посредник подыскивает контакты в органах местного самоуправления для принятия "правильных" решений. По словам собеседников, посредником выступают депутаты от Блока Юлии Тимошенко. речь идет о Житомирской области, где за подкуп готовы платить в общей сложности 120 "косарей".

"Через БЮТ, цена вкусная, 50. Житомирская область… 60 косарей и вперед. Общая сумма 120 что-то такое", - подчеркивают собеседники.