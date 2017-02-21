 

СБУ заявила о вербовке Россией украинских политиков

 

В СБУ перехватили разговоры группы, которые за российские деньги подкупали украинских политиков. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба силового ведомства, сообщает korrespondent.net.

Как утверждают силовики, результатом таких переговоров стал проект Закона Украины о русском языке, который был вынесен на обсуждение 26 декабря 2016 года.

В СБУ утверждают, что организатором преступной деятельности является бывший помощник экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника - Антон Кузьменко, экс-главный редактор запорожского отделения информагенства "Новый регион" Павел Золотарев и другие.

В частности, в разговоре между Золотаревым и Зарицким посредник подыскивает контакты в органах местного самоуправления для принятия "правильных" решений. По словам собеседников, посредником выступают депутаты от Блока Юлии Тимошенко. речь идет о Житомирской области, где за подкуп готовы платить в общей сложности 120 "косарей".

"Через БЮТ, цена вкусная, 50. Житомирская область… 60 косарей и вперед. Общая сумма 120 что-то такое", - подчеркивают собеседники.

0 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
22 Фев 9° / 4°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 14° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8361 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

СБУ заявила о вербовке Россией украинских политиков
Аятолла Хаменеи оскорбил израильтян
В Турции сопредседателя прокурдской партии лишили депутатского статуса
Мамедъяров отправился в Турцию
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ России
Прокремлевский идеолог: «Приход Мехрибан Алиевой укрепит политическую стабильность»
Грузовик с газом пытался прорваться в центр Барселоны
НАСА пообещало раскрыть тайну экзопланет
Национальные герои Азербайджана поздравляют Мехрибан Алиеву
Таможня предотвратила вывоз старинных ковров и самоваров
И Бенин примет участие в Исламиаде в Баку
Шойгу предупредил о новых «цветных революциях»
Покровитель Эмина Милли в Нагорном Карабахе
Воззвание Аяза Муталибова о Мехрибан Алиевой эксклюзив
Новруз Мамедов: «В должности первого вице-президента все видели Мехрибан Алиеву»
В Мосуле уничтожили главу безопасности ИГИЛ
Бжезинский призвал Трампа определиться с внешней политикой
Израиль предоставит турецким предпринимателям трехлетнюю визу
Известный боксер-гей избил парня за гомофобные шутки видео
Мехрибан Алиева: «Я верю, что смогу оправдать ваше доверие»
Шойгу: «Не вырос еще зверь, который будет указывать медведю»
Армянские войска обстреляли пастухов в Агдаме
Мощный взрыв в донерной в Баку: есть раненые обновлено; фото; видео
Турция обвинила Иран в региональной нестабильности
В Баку в квартире произошел взрыв