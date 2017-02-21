Сепаратиста «ЛНР» экстрадируют через Азербайджан

Боевик самопровозглашенной «ЛНР» Александр Болотов, которого могут депортировать из России в Украину, находится в центре содержания иностранных граждан под Петербургом, его высылка состоится в среду утром, сообщает Росбалт.

«Завтра меня судебные приставы забирают из изолятора в Красном Селе, после чего повезут в аэропорт. Уже оттуда через Азербайджан я буду депортирован в Киев», — сообщил Росбалту Болотов.

Собеседник агентства также подтвердил информацию о том, что является военнослужащим «Луганской народной республики» и его фамилия размещена на запрещенном в России сайте «Миротворец», публикующем списки граждан, которые принимали участие в боевых действиях в Украине.

«Ситуация заключается в том, что постановление суда первой инстанции было обжаловано, и юрист сказал, что по нему меня не могут депортировать. Жалоба была подана в городской суд, но он на нее пока не отреагировал. Тогда на основании чего меня высылают из России? В Киеве все прекрасно знают, кто я такой, и у меня есть серьезные опасения за свою жизнь», — добавил Болотов.