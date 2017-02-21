Прошедший год в целом оказался неблагополучным для экономики Азербайджана, многие макроэкономические показатели скатились вниз, в их числе можно назвать и объем инвестиций. Да, прошлый год был ознаменован сильным падением инвестиций в национальную экономику. В частности, на 1 января 2017 года капитальные вложения в экономику Азербайджана составили 14,9 млрд манатов, что на 26,1% меньше показателей предыдущего года.

При этом объем строительно-монтажных работ на начало текущего года составил около 10,833 млрд манатов, то есть на 27,6% меньше, чем годом ранее. Причем внутренние капвложения составили примерно треть этой суммы (3,7 млрд долларов), остальные две трети - иностранные инвестиции (8 млрд долларов), что также значительно ниже показателей предыдущего года.

Такое снижение инвестиций в экономику вызвало острую критику оппозиционных экспертов. И, надо сказать, ее нельзя назвать необоснованной. Рост инвестиций – один из важнейших показателей, свидетельствующих о росте экономики. Ну а снижение объема инвестиций, тем более такое резкое, говорит о серьезных недостатках в экономике в целом. А это уже ни для кого не является секретом: прошлый год для страны оказался одним из худших за последние 20 лет.

Даже Министерство финансов в презентации бюджетного послания не прогнозировало при общем уменьшении инвестиций в 2016 году такого спада их объема. Так, по прогнозам министерства, внутренние инвестиции должны были определять инвестиционный процесс в целом. Общий объем инвестиций в экономику Азербайджана должен был составить 18,8 млрд манатов, 57,8% из которых должны были обеспечить внутренние, а 42,2% - внешние инвестиции. Но это сейчас легко видеть, насколько нереальны были эти прогнозы задолго до конца года, да и что о них говорить, если прошлогодний бюджет был составлен тогда с прогнозом обменного курса 1,05 маната за доллар.

Но на фоне критики оппозиции независимых экспертов удивлял спокойный оптимизм выступлений правительственных чиновников, утверждавших, что стране удалось удержать спад экономики и заложить основу для ее дальнейшего развития. С этой целью глава государства приводил убедительные доказательства, но, честно говоря, верилось во все это с трудом: слишком уж тяжеловесные факторы - эти цифры.

Однако и цифры вскоре появились, и озвучил их генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов совсем по другому поводу.

По его словам, в 2016 году объем средств, потраченных на проекты контейнерный порт Petlim, нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, ветряная электростанция Petkim и TANAP достиг 11 млрд долларов. То есть только на проекты в Турции с участием Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) потрачено 11 млрд долларов. Но и это еще не все - по завершении этих проектов общий объем инвестиций поднимется примерно до 18 млрд долларов.

Сравнение приведенных выше цифр и объясняет причину оптимизма президента Ильхама Алиева. Сами подумайте, если реальные инвестиции не дотянули до прогнозов Минфина примерно на 3,8 млрд манатов, то SOCAR инвестировала в экономику братской страны не меньшую сумму. Точную сумму назвать трудно, так, доля Госнефтекомпании в каждом из этих проектов разная, но она явно не ниже 3-4 млрд долларов, что намного выше неисполненной суммы.

Правда, эти инвестиции направлены в экономику Турции. Но каждый из этих проектов является логическим продолжением уже действующих или готовящихся к реализации проектов компании, истоки которых расположены в Азербайджане. Кроме того, это инвестиции нашей стопроцентной государственной компании, то есть самого государства. Такой экспорт инвестиций обычно поощряется не меньше, чем прямые иностранные инвестиции в экономику страны.

Самое главное, в ближайшей перспективе все эти проекты начнут приносить прибыль Госнефтекомпании, которая пополнит и бюджет страны. Это не выброшенные на ветер деньги, наоборот, деньги вложены в высокоэффективные долгосрочные проекты.

Что касается инвестиций в страну, так они уже растут. Начавшийся рост экономики влечет за собой и рост инвестиций. Об этом свидетельствуют итоги первого месяца текущего года. Так, на 1 февраля 2017 года капитальные вложения в экономику составили 954,2 млн манатов, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Теперь сравним: по итогам прошлого года данный показатель упал на целых 26,1%, а за январь - всего на 2,1%. Темп роста превышает 12 раз, хотя в целом показатель пока и отрицательный.

А ведь стратегические дорожные карты Ильхама Алиева предусматривают куда более существенный рост экономики страны в основном за счет ненефтяного сектора со всеми вытекающими отсюда последствиями, включающими в числе прочих и большой приток инвестиций. И не где-нибудь в отдаленной перспективе, а уже с этого года.