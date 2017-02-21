В Дагестане задержали 21 тонну табака из Азербайджана

Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию Дагестана из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака, зараженного семенами карантинного сорняка — повилики, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Дагестан.

По информации пресс-службы, специалисты управления на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе задержали партию табака. Основанием для задержания стало заключение дагестанского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», подтвердившего наличие в табаке семян повилики.

Владелец груза был признан нарушителем закона «О карантине растений», в соответствии со статьей 10.2 КоАП РФ он привлечен к административной ответственности.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ запрещен.