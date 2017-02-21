На Евгения Петросяна подали в суд

Хамовнический суд Москвы 2 марта рассмотрит иск о взыскании компенсации с юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко за затопление квартиры, передает РИА Новости.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова. По ее словам, была затоплена квартира этажом ниже, но ни сам юморист, ни его супруга в этот момент в здании не находились.

«Суд привлек в качестве соответчика по делу женщину, которая проживала на момент инцидента в квартире и являлась виновницей потопа», — отметила пресс-секретарь.

Мышелова уточнила, что соседка Петросяна и Степаненко просит взыскать с них около 440 тыс. рублей компенсации за ремонт, моральный ущерб и судебные расходы.