Лондон поможет США вернуть мировое влияние

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна будет «делать все возможное», чтобы увеличить мировое влияние США.

«Многие иностранные правительства надеются на восстановление позиций США там, где они были утрачены. И Британия будет делать все, чтобы проводить американскую политику и увеличивать ее влияние», — сказал он во время выступления в британском парламенте.

Ранее Джонсон призвал на Мюнхенской конференции по безопасности «не преуменьшать значение подхода нового президента США Дональда Трампа к решению проблем». Глава британского МИД также попросил участников встречи «дать Трампу шанс».