Трамп владеет 3,6 тысячи доменных имен

Президент США Дональд Трамп владеет более 3,6 тысячи доменных имен, передает телеканал CNNMoney со ссылкой на данные собственного расследования.

Из общего портфеля сетевых адресов около 100 были приобретены уже после того, как Трамп начал предвыборную кампанию.

В частности, по данным телеканала, это касается адреса TrumpEmpire.com, ранее принадлежавшего мексиканскому киберсквоттеру, который забыл продлить на него права (киберсквоттеры покупают созвучные с известными названиями или просто "удачные" доменные имена для их перепродажи или размещения рекламы).