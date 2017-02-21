 

Парламент Дании легализовал марихуану

 

Парламент Дании проголосовал за легализацию марихуаны, передает Reuters.

Отмечается, что до легализации употребление и выращивание марихуаны в стране было технически незаконно, однако полиция отказывалась проводить проверку при обнаружении незначительных объемов каннабиса.

По результатам голосования в парламенте было разрешено профессиональное культивирование марихуаны, что позволит так называемым «кофешопам», специализирующимся на продаже продуктов с использованием растения, официально заказывать каннабис у сертифицированных поставщиков. 

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