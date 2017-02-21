Эрдоган позвонил Мехрибан Алиевой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Как передает пресс-служба главы азербайджанского государства, Эрдоган выразил свои поздравления в связи с назначением Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана.

Главы государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и впредь успешно развиваться.

Затем Эрдоган поговорил по телефону с Мехрибан Алиевой и поздравил ее в связи с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана, пожелал успехов в деятельности. М.Алиева поблагодарила Эрдогана за внимание и поздравление.