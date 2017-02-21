В Москве арестовали экс-главу азербайджанской нефтяной компании

Оперативная группа МВД Азербайджана вылетела в Москву для экстрадиции арестованного Эмина Садига, являвшегося одним из самых приближенных к экс-главе Межбанка Джахангиру Гаджиеву людей, сообщили haqqin.az информированные источники.

Напомним, что после того, как Джахангир Гаджиев прибрал к рукам нефтяную компанию бизнесмена Хафиза Мамедова Bahar Energy, он фактически отдал ее на разграбление своему другу Эмину Садигу.

До этого Эмин Садиг работал в компании BP, откуда был уволен и обвинен в служебном подлоге. Однако гражданин Азербайджана и Великобритании Эмин Садиг вскоре сам возглавил нефтяную компанию. В первые же месяцы своего назначения он уволил всех специалистов в компании и нанял на их места своих друзей и знакомых, которым платил огромные оклады. К примеру, личная секретарша Эмина Садига была известная модель из Украины Нинель Коломийцева.

Эмин Садиг также известен как владелец сети магазинов Lacoste в Баку, которые открыл сразу же после получения британского гражданства.