 

Али Гусейнли: "После назначения Мехрибан Алиевой первым вице-президентом ускорятся реформы"

 

«Согласно Конституции, первый вице-президент в структуре исполнительной власти Азербайджанского государства является вторым ответственным лицом. Опять таки согласно Конституции, в ряде случаев вице-президент может заменять президента». Как передает АПА, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, комментируя назначение президента Фонда Гейдара Алиева, депутата Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана. 

Председатель комитета подчеркнул, что назначение президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с Конституцией Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента страны очень существенный шаг в укреплении государственности в Азербайджане.

«Потому что Мехрибан Алиева до этого времени вносила свой вклад в государственность Азербайджана, как президент Фонда Гейдара Алиева и как депутат Милли Меджлиса. Мехрибан ханум также вносила свой вклад на пути государственности Азербайджана, как организатор международных мероприятий, руководитель комиссий.

С этой точки зрения могу сказать, что Мехрибан ханум была самым близким соратником президента и это назначение было желаемым. Поэтому назначение ее сейчас первым вице-президентом достойно уважения и было одобрительно встречено общественностью. Мехрибан Алиева своей образованностью, своими делами завоевала среди народа большую симпатию. Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом значимый шаг на пути усиления государственности Азербайджана. Мы уверены, что после этого назначения реформы, проводимые  в Азербайджане, еще больше ускорятся», - сказал он.

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