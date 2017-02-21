 

Дипломатический скандал между Казахстаном и Киргизией

 

Министерство иностранных дел Казахстана во вторник вручило ноту временному поверенному в делах Киргизии Кайнарбеку Токтомушеву в связи с высказываниями президента Алмазбека Атамбаева, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По данным СМИ, в конце прошлой недели Атамбаев в интервью телеканалу Euronews критически высказался о Казахстане. Пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что казахская сторона "ждет разъяснений" по поводу высказывания Атамбаева о том, что решение Астаны о закрытии государственной границы с Киргизией во время революции 2010 года привело к человеческим жертвам.

"На состоявшейся встрече заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев вручил кыргызскому дипломату ноту, в которой было выражено "удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года президента Кыргызстана "в эфире телеканала Euronews", — говорится в сообщении.

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