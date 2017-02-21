На магистральной дороге Баку-Газах произошла цепная авария. Как сообщает Report, авария произошла на 392-ом километре магистральной дороги, пролегающей через территорию шамкирского села Сейфели.

Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ - 2106", житель города Шамкир Аббасали Ахмедов, 1963 г.р., врезался во встречный автомобиль марки "ВАЗ - 21014", за рулем которого находился житель Гянджи Галиб Гусейнов, 1984 г.р.

Из-за сильного удара автомобиль марки "ВАЗ - 21014" столкнулся с другим автомобилем марки "ВАЗ - 2106".