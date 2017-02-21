Cтолкновения между итальянской полицией и протестующими таксистами

Короткие столкновения между итальянской полицией и протестующими таксистами произошли во вторник у штаб-квартиры правящей Демократической партии в Риме, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на столичную газету Il Messaggero.

По сообщению газеты, два человека получили травмы и были госпитализированы.

Римские таксисты отказываются выходить на работу 6-й день подряд, протестуя против законодательных поправок в сектор перевозок, которые, по их мнению, облегчают работу международных компаний, которые предоставляют услуги такси через приложения в телефоне или планшете. К ним присоединились коллеги из других городов.

Стычки с полицией произошли в районе одной из центральных торговых улиц Виа дель Тритоне, куда часть протестующих пришла после манифестации у дворца Монтечиторио, в котором заседает нижняя палата итальянского парламента. На площадь у здания парламента вышла также мэр Рима Вирджиния Раджи, которая поддержала протест таксистов.