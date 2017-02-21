Сенсационное заявление в суде: «Бахшиев прячет миллиард долларов»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжились слушания по громкому делу бывшего инспектора Государственной автомобильной транспортной службы Ровшана Ахмедова, обвиняемого в краже ювелирных изделий стоимостью 800 тысяч манатов. Драгоценности принадлежали Чингизу Бахшиеву, бывшему советнику экс-министра транспорта Зии Мамедова.

В своих показаниях Ровшан Ахмедов признал тот факт, что принял на хранение два свертка с золотыми украшениями, принадлежащими Чингизу Бахшиеву. Однако затем он вернул их мужу его дочери Фатимы - Аязу.

Ровшан Ахмедов также заявил, что до этого хранил у себя 40 миллионов евро, принадлежавших Чингизу Бахшиеву. И если бы он хотел украсть, то украл бы эти деньги.

По его словам, Чингиз Бахшиев предложил ему участвовать в торговле наркотиками, и после отказа затаил обиду. Данный судебный процесс он также назвал последствием этой обиды.

Далее обвиняемый и вовсе заявил, что Чингиз Бахшиев владеет недвижимостью, общая стоимость которой превышает миллиард долларов. При этом он также пообещал предоставить документальное подтверждение своих слов.

Следующее заседание суда назначено на первое марта.