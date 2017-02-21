 

Украина не признает псевдореферендум в Карабахе

 

Украина не признает т.н. «Конституционный референдум», состоявшийся 20 февраля 2017 года на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики и считает его нелегитимным. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Референдум» является нарушением Конституции Азербайджанской Республики и международного права и не имеет правовых последствий. Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах», - говорится в комментарии представителя МИД Украины Марьяны Бецы.

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