Куба отказала во въезде экс-президенту Мексики

Миграционные власти Кубы отказали во въезде в страну экс—президенту Мексики Фелипе Кальдерону (2006-2012 годы), сообщил сам Кальдерон.

"Миграционная служба Кубы проинформировала нас, что пассажиру Фелипе Кальдерону Инохосе не разрешен въезд на Кубу, и она просит не регистрировать меня на рейс АМ451", — написал Кальдерон в своем микроблоге в Twitter.

В Гаване бывший глава Мексики планировал принять участие в церемонии вручения правозащитной награды "Свобода и жизнь", учрежденной в память о погибшем в 2012 году в автокатастрофе известном кубинском диссиденте Освальдо Пайе. Также Кальдерон планировал отдать почести самому Пайе и встретиться с его семьей.