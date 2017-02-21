 

У Мамедовых отняли детей из-за ветхого жилья

Автор: Отдел информации 

В Новом Уренгое принудительно выселен из аварийного дома Муса Мамедов, а его дети помещены в детский центр «Садко». Такие меры приняты судебными приставам по требованию прокурора Нового Уренгоя. Мужчина с детьми жил в аварийном доме незаконно. Властям его история известна — ранее мужчина даже устраивал голодовки в знак протеста против выселения.

Семья Мамедова проживала в однокомнатной квартире аварийного и подлежащего сносу двухэтажного деревянного дома по адресу: мкр-н Монтажник, д. 57. Все законно проживающие жители дома расселены. Электроснабжение дома отключено. В этот дом Мамедов заселился в девяностых годах по производственному ордеру «Уренгойгазмонтаж».

Администрация города предлагала несколько вариантов переселения Мамедовых — общежитие, двухкомнатная квартира в коммерческий найм. Также мэрия обращалась за содействием в посольство Азербайджана и к местной диаспоре с просьбой помочь семье. Как стало известно мэрии, соотечественники обещали помочь семье с жильем. Как только это случится, дети вернутся к родителям.

От всех предложений Муса Мамедов отказался, требуя предоставить квартиру в собственность. По версии мэрии, оснований для этого нет. Семья не состоит в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий, документов на занимаемое помещение у Мамедовых также нет, оба родителя — безработные.

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