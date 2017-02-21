Обанкротившиеся предприниматели из Азербайджана попались на краже

Сегодня в Советском райсуде Казани началось рассмотрение дела кассирши из «Ашана» и ее мужа, которые на пару воровали из гипермаркета продукты. Подсудимая утверждает, что честно работала в магазине три года, а на преступление пошла после того, как ее супруг-предприниматель разорился в результате пожара в ТЦ «Адмирал».

По версии следствия, осенью прошлого года 44-летняя Надежда Наджафова и ее муж - 54-летний уроженец Азербайджана Галиб Наджафов - обворовали гипермаркет «Ашан» на проспекте Победы на сумму около 200 тысяч рублей. Схема была простой: мужчина набирал полную тележку разной снеди (в уголовном деле, в частности, фигурирует такая добыча, как шоколадные яйца, плиточный шоколад, мука, молочные продукты, шампанское), затем подходил к кассе, за которой сидела его жена. Когда подходила его очередь расплачиваться, использовал просроченную банковскую карту с нулевым балансом. Супруга же делала вид, что оплата прошла, и даже выдавала мужу чек.

«Чеки для этого Наджафова заранее готовила, оставляла их после покупателей, отоваривавшихся на крупные суммы, - объяснил в суде гособвинитель, помощник прокурора Советского района Айдар Шараев. - После этого ее муж вывозил продукты из торгового зала, а позже супруги распоряжались похищенным по своему усмотрению. Суммы покупок варьировались от 4 до 19 тысяч рублей.»

Таким образом супруги «отоваривались» в «Ашане» с 27 сентября по 17 ноября прошлого года. Закончилась халява 18 ноября. В тот день Галиб Наджафов, набрав, как обычно, полную тележку продуктов и сделав вид, что расплатился, пошел к выходу. Но дорогу ему преградили охранники и попросили чек. Сверив список из чека с теми товарами, что лежали в тележке, вызвали полицию. Остальные преступные эпизоды устанавливали по записям с камер видеонаблюдения.

Стоит отметить, что сегодня в суд представители гипермаркета не явились, заочно заявив, что имущественных претензий к супругам Наджафовым не имеют. Те успели в досудебном порядке компенсировать «Ашану» сумму ущерба. Не пришли и свидетели.

Так что кроме гособвинителя судья смог выслушать только обвиняемых.

Надежда Наджафова рассказала, что они с мужем воспитывают 14-летнюю дочь, у которой больные почки, и она ежегодно лечится в стационарных условиях. При этом семья испытывает сильные материальные затруднения после пожара в ТК «Адмирал».

«У мужа там были две торговые точки. Весь товар сгорел. Мы остались должны московским поставщикам около трех миллионов рублей, - сообщила Надежда. - Пришлось продать все, даже квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Сейчас живем на съемной».

Следующее заседание по делу Наджафовых состоится в конце марта. Если супругов признают виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы.