 

Стрельба в США: есть жертвы

 

Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, стали жертвами стрельбы, открытой в одном из частных домов на территории округа Лодердейл в штате Миссисипи. Об этом сообщил во вторник заместитель шерифа округа Уорд Калхун.

По его словам, были обнаружены тела трех женщин и пятилетнего мальчика. По предварительным данным, они являлись членами одной семьи.

Кто открыл стрельбу и что послужило ее причиной, неизвестно. Преступник скрылся с места происшествия. Как отметил Калхун, у властей "есть несколько зацепок", которые, как они полагают, позволят установить личность виновника трагедии.

Заместитель шерифа также рассказал, что в момент происшествия в доме находился еще один ребенок, он не получил никаких травм.

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