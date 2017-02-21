В Турции открывается парк «Азербайджан – Карабах»

22 февраля в турецком городе Болу будет открыт парк «Азербайджан-Карабах» в память о жертвах геноцида в Ходжалы.

В церемонии открытия парка примут участие глава муниципалитета Болу Аладдин Йылмаз, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева и другие представители двух стран.

В парке будет установлен памятник Xarı bülbül, автором которого является азербайджанский скульптор Акиф Аскеров. Высота монумента – 4 метра, ширина – 3 м.

Парк возведен на территории с площадью 2600 кв.м.

В Болу Ганира Пашаева также примет участие в конференции под названием «Карабахский вопрос и геноцид в Ходжалы».