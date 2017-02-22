В Британии приняли «поправку Магнитского»

В Великобритании приняли собственную версию «закона Магнитского», позволяющую властям заморозить активы подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру, сообщает Financial Times.

Мера была одобрена в качестве поправки к британскому закону по борьбе с преступными финансами с целью пресечь отмывание денег и финансирование терроризма.

Отмечается, что Британия станет третьей страной, принявшей «закон Магнитского», после США и Эстонии.

В поправке говорится о применении санкций в отношении нарушителей прав человека, их преследовании, а также о защите для правозащитников и лиц, сообщивших о нарушении.