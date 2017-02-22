 

ФРГ увеличивает численность армии

 

В связи с новыми угрозами и ростом числа задач бундесвера министерство обороны Германии намерено увеличить численность военнослужащих и гражданских сотрудников вооруженных сил. К концу 2024 года армия ФРГ должна быть вырасти с 20 тысяч до 198 тысяч солдат и офицеров, сообщает DW  ссылкой на военное ведомство. Число рабочих мест, занимаемых гражданскими лицами, возрастет примерно до 61400.

«Редко когда бундесвер был востребован так, как сегодня», - заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Среди главных задач вооруженных сил она назвала борьбу с террористической организацией «Исламское государство», миссии в Мали и Афганистане, а также участие в миссии НАТО в странах Балтии.

После окончания холодной войны армия ФРГ была преобразована в профессиональную и подвергалась значительным сокращениям, напоминает агентство dpa. Если в конце 1990 года в бундесвере служили 585000 солдат и офицеров, то в настоящее время он насчитывает примерно 168 тысяч профессиональных военных и солдат-сверхсрочников, а также 10 тысяч солдат, которые проходят срочную службу в вооруженных силах добровольно.

81 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 14° / 4°
25 Фев 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8361 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

ФРГ увеличивает численность армии
В Британии приняли «поправку Магнитского»
В Турции открывается парк «Азербайджан – Карабах»
Стрельба в США: есть жертвы
Премьер Пакистана едет в Турцию
Обанкротившиеся предприниматели из Азербайджана попались на краже
У Мамедовых отняли детей из-за ветхого жилья
Саргсян созвал внеочередное заседание Совбеза
Лавров поговорил с Тиллерсоном
Куба отказала во въезде экс-президенту Мексики
Украина не признает псевдореферендум в Карабахе
Сенсационное заявление в суде: «Бахшиев прячет миллиард долларов»
Cтолкновения между итальянской полицией и протестующими таксистами
Цепная авария на дороге Баку-Газах есть пострадавшие
Дипломатический скандал между Казахстаном и Киргизией
Крупнейшие города Азербайджана останутся без газа
Али Гусейнли: "После назначения Мехрибан Алиевой первым вице-президентом ускорятся реформы"
В Москве арестовали экс-главу азербайджанской нефтяной компании
Эрдоган позвонил Мехрибан Алиевой
Россия и США могут вместе штурмовать Ракку
Парламент Дании легализовал марихуану
Трамп владеет 3,6 тысячи доменных имен
Лондон поможет США вернуть мировое влияние
На Евгения Петросяна подали в суд
В Дагестане задержали 21 тонну табака из Азербайджана