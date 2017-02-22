Иран продаст России полтора миллиона баррелей нефти

Иран планирует подписать соглашение по продаже России 100 тысяч баррелей нефти в сутки, передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Iranian Students News Agency (ISNA).

"Иран объявил во вторник, что начнет продавать 100 тысяч баррелей нефти в день России в течение следующих 15 дней и получит оплату половину денежными средствами и наполовину товарами и услугами", — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ISNA.

Зангане представил подробную информацию о сделке после встречи с министром энергетики России Александром Новаком в Тегеране, отмечает агентство ISNA.

"Конечно, мы были готовы подписать контракт сегодня, но наш российский коллега был в спешке и должен был ехать в аэропорт", — приводит агентство Рейтер заявление Зангане. Министр нефти Ирана добавил, что ряд российских компаний уже подписали меморандумы о взаимопонимании с иранскими компаниями.