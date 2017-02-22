 

Трамп готовит сделку с Россией

 

Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам, заявил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Он ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать", — сказал Спайсер.

"Если мы можем найти общие позиции по нанесению поражения ИГ, борьбе с терроризмом, росту экономики — там, где мы можем найти области экономических интересов — тогда мы так и сделаем. Над этим мы продолжим работать с Россией", — добавил он.

"Если это в интересах США, он добьется сделки", — заключил пресс-секретарь президента.

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