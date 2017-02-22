Губернатор: «В Турции нелегально работают миллион армян»

Губернатор турецкого города Чорум Неджмеддин Кылыч заявил, что в Турции на незаконных основаниях живут и работают около миллиона армян, сообщает haqqin.az со ссылкой на corumhakimiyet.net.

Участвуя в семинаре по вопросам занятости населения в Турции, губернатор города, расположенного на севере страны, отметил, что, «если учесть количество нелегальных мигрантов в стране и взглянуть на статистику, то станет ясно, что в Турции безработицы нет».

«Число людей, незаконно занимающихся трудовой деятельностью, сократилось на 20 процентов, - говорит Кылыч. – Это радует. В будущем этих людей станет еще меньше. Турция – динамично развивающееся государство. Если 10 лет назад мы были транзитной страной для нелегальных мигрантов, то сегодня Турция – конечная цель. На сегодняшний день в Турции живут два миллиона людей кавказского происхождения. Около миллиона из них – армяне. Эти люди работают в Турции незаконно.

Из Сирии к нам приехало три с половиной миллиона человек. Они также трудятся нелегально. Так что, если посмотреть на все эти цифры, то безработицы в Турции нет, а есть люди, которых не устраивает та или иная работа. А это происходит от процветания. Турция становится богаче».