В Киеве не стихают митинги

Митинг нескольких сот сторонников торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР начался во вторник у здания Верховной рады Украины; митингующие требуют узаконить блокаду, передает корреспондент РИА Новости.

Охрану общественного порядка возле парламента обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии. Возле здания парламента стоят несколько автобусов полиции и автомобилей нацгвардии, а также скорой помощи и пожарные автомобили. Обстановка на митинге спокойна.

Кроме того, в центральной части столицы несколько десятков человек принимают участие в акциях, приуроченных к третьей годовщине гибели людей в ходе беспорядков на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году. В основном люди находятся на Майдане. Также в центре Киева находятся небольшое количество силовиков.