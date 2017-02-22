 

В Киеве не стихают митинги

 

Митинг нескольких сот сторонников торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР начался во вторник у здания Верховной рады Украины; митингующие требуют узаконить блокаду, передает корреспондент РИА Новости.

Охрану общественного порядка возле парламента обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии. Возле здания парламента стоят несколько автобусов полиции и автомобилей нацгвардии, а также скорой помощи и пожарные автомобили. Обстановка на митинге спокойна.

Кроме того, в центральной части столицы несколько десятков человек принимают участие в акциях, приуроченных к третьей годовщине гибели людей в ходе беспорядков на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году. В основном люди находятся на Майдане. Также в центре Киева находятся небольшое количество силовиков.

465 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 14° / 4°
25 Фев 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8361 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

Трамп соболезнует кончине Чуркина
Лавров обсудит Карабах с Налбандяном и Мамедъяровым
В Киеве не стихают митинги
Губернатор: «В Турции нелегально работают миллион армян»
Трамп готовит сделку с Россией
Иран продаст России полтора миллиона баррелей нефти
ФРГ увеличивает численность армии
В Британии приняли «поправку Магнитского»
В Турции открывается парк «Азербайджан – Карабах»
Стрельба в США: есть жертвы
Премьер Пакистана едет в Турцию
Обанкротившиеся предприниматели из Азербайджана попались на краже
У Мамедовых отняли детей из-за ветхого жилья
Саргсян созвал внеочередное заседание Совбеза
Лавров поговорил с Тиллерсоном
Куба отказала во въезде экс-президенту Мексики
Украина не признает псевдореферендум в Карабахе
Сенсационное заявление в суде: «Бахшиев прячет миллиард долларов»
Cтолкновения между итальянской полицией и протестующими таксистами
Цепная авария на дороге Баку-Газах есть пострадавшие
Дипломатический скандал между Казахстаном и Киргизией
Крупнейшие города Азербайджана останутся без газа
Али Гусейнли: "После назначения Мехрибан Алиевой первым вице-президентом ускорятся реформы"
В Москве арестовали экс-главу азербайджанской нефтяной компании
Эрдоган позвонил Мехрибан Алиевой