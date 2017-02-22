Лавров обсудит Карабах с Налбандяном и Мамедъяровым

Главы внешнеполитических ведомств России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян проведут в среду переговоры в Москве, где обсудят вопросы двусторонних отношений и работу по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как сообщает ТАСС, важное место на встрече, как ожидается, займет тематика урегулирования в Нагорном Карабахе.

Планируется также визит Мамедъярова в Россию. Как информировали в МИД РФ, его подготовка обсуждалась в ходе встречи статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль оглы.