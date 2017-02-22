Террорист-смертник, устроивший теракт недалеко от иракского Мосула от имени террористической группировки "Исламское государство", являлся гражданином Великобритании и бывшим узником военной тюрьмы в Гуантанамо, пишет газета Telegraph.

По данным издания, 50-летний Джамаль аль-Харит, в понедельник подорвавший заминированный автомобиль недалеко от иракской военной базы недалеко от Мосула, вышел из тюрьмы в Гуантанамо в 2004 году и был возвращен на родину. После этого ему удалось получить компенсацию в 1 миллион фунтов стерлингов от правительства Великобритании за пережитые страдания во время заключения.

Аль-Харит, также пользовавшийся псевдонимом Абу-Закария аль-Британи, проник в Сирию через Турцию в 2014 году, чтобы вступить в ряды ИГ. По некоторым данным, деньги, выплаченные ему британскими властями, Аль-Харит передал группировке.

Как пишет издание, Аль-Харит, до обращения в ислам носивший имя Рональд Фиддлер, был задержан американскими военными в Пакистане в 2001 году, годом позже он был переведен в тюрьму в Гунтанамо.