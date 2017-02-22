 

Азербайджанские войска уничтожили еще один армянский отряд видео

 

Вооруженные силы Азербайджана нанесли огневые удары по разведывательно-диверсионной группе, пытавшейся совершить проникновение на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе.

«21 февраля разведывательно-диверсионная группа ВС Армении с целью совершить очередную провокацию пыталась совершить проникновение на азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе. Подразделения азербайджанских вооруженных сил, постоянно наблюдающие за передвижениями противника, выявили его действия заблаговременно и нанесли огневой удар", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны, противник был вынужден отступить с большими потерями - ранеными и убитыми.

"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, оперативная ситуация по всей линии фронта находится под контролем", - указывает Минобороны.

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