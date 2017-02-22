Нефть дорожает

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Нефть держится около максимумов в среду на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России.

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 09:30 подорожали на 0,5% - до $56,93 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,2% - до $54,02 за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что соглашение о снижении добычи соблюдается странами на 90%, и это приведет к снижению запасов.

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