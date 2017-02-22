Малайзия призвала КНДР выдать убийц Ким Чен Нама

Малайзия призвала власти КНДР выдать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает в среду, 22 февраля, РИА Новости со ссылкой на главу малазийской полиции Халида Абу Бакара.

По словам Абу Бакара, правоохранительные органы просят дать показания по делу о покушении на Ким Чен Нама второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре Хен Гван Сона и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo Ким Ук Иля, которые пока находятся в Малайзии. В посольство КНДР направлено письмо с просьбой содействовать в получении показаний этих двух лиц, в противном случае власти Малайзии намерены арестовать их.

При этом Абу Бакар отметил, что Куала-Лумпур против совместного расследования преступления с властями Северной Кореи.

Кроме того, глава малазийской полиции сообщил, что две девушки, задержанные по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, прошли подготовку, чтобы нанести яд на лицо. «Токсичную жидкость дали им четверо подозреваемых граждан КНДР. Они знали, что вещество токсично, но мы пока не установили, что это был за яд», — приводит его слова ТАСС.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. Существуют разные версии покушения: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль.

Власти Малайзии также объявили в розыск четырех граждан КНДР. По предварительным данным, они смогли скрыться и сейчас находятся в Пхеньяне.