Генсек ООН обратился к Армении и Азербайджану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН упомянул события в Нагорном Карабахе и заявил, что, пока не будет подписано мирное соглашение, угроза возобновления военного конфликта будет существовать.

Термин «замороженный конфликт», который часто применяется к конфликтам в Европе, вводит международное сообщество в заблуждение. Пока стороны не подпишут мирный договор и его условия не будут выполняться, всегда существует риск возобновления вооруженных действий. С такими словами к Совету Безопасности ООН на заседании, посвященном конфликтам в Европе, обратился генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Он, в частности, напомнил о событиях в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года.

«Мы поддерживаем усилия региональных игроков и организаций, включая ОБСЕ, Европейский Союз, в том, что касается ситуаций на Южном Кавказе, в Молдове, а также продолжающегося конфликта в Украине. ООН полностью поддерживает Минскую группу ОБСЕ и призывает стороны конфликта сделать все возможное для деэскалации напряженности и принять обговоренные ранее меры по предотвращению конфликта», — заявил Гутерриш.

Гутерриш подчеркнул, что события 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине напоминают об угрозе новых вспышек насилия в Европе.