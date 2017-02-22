 

Министр обороны Армении о применении ракет «Искандер»

 

Армения будет принимать решение о применении «Искандеров» в зависимости от развития ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Виген Саркисян.

«Искандеры» были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянских ВС еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года.

Ракетные комплексы «Искандер», поставленные в прошлом году Россией, принадлежат вооруженным силам Армении, управляют ими офицеры армянских вооруженных сил, прошедшие специальную подготовку, также заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Я могу вам обозначить алгоритм. Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении «Искандеров» будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае, мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это, в первую очередь, оружие сдерживания. Совершенно очевидно, что развитие ситуации может диктовать пересмотр таких подходов, но в принципе, по своей идеологии, своим возможностям, это оружие такое, которое должно любую горячую голову остудить в плане принятия решений», — сказал министр.

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